СМИ: Греция отвергла обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции

Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции, что Афины якобы задействовали свои ракетно-зенитные системы С-300 на Крите против турецких F-16, сообщил новостной портал newsbomb.gr.

"Источники в минобороны Греции охарактеризовали утечки из минобороны Турции как "мифы" и сказали, что они являются частью провалившейся попытки Анкары создать атмосферу, враждебную нашей стране", - пишет сайт.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, телеканал OPEN со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает, что турки таким образом выказывают свое раздражение заявлениями председателя комитета по международным отношениям сената США Роберта Менендеса во время его пребывания в Греции, которые блокируют Турции любую модернизацию или покупку F-16 у США.

Телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил в воскресенье, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей F-16. Как сообщают, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов.

Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы".

Греческий портал newsit.gr полагает, что самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите. Портал отмечает, что 23 августа две пары турецких F-16 вошли в район полетной информации Афин, не предоставив план полета, нарушили национальное воздушное пространство, а затем совершили пролет над греческими островами.