Спасатели потушили пожар в одном из домов села Арпи Вайоцдзорской области
В областной центр кризисного управления Вайоц Дзора 28 августа в 14:47 часов поступил звонок о том, что в селе Арпи горит дом.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Пожар был локализован в 15:16 часов, потушен – в 15:35.
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