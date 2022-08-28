Спасатели  потушили  пожар  в  одном  из  домов  села  Арпи  Вайоцдзорской  области

В областной центр кризисного управления Вайоц Дзора 28 августа в 14:47 часов поступил звонок о том, что в селе Арпи горит дом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был локализован в 15:16 часов, потушен – в 15:35.