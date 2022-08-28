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Спасатели  потушили  пожар  в  одном  из  домов  села  Арпи  Вайоцдзорской  области


В областной центр кризисного управления Вайоц Дзора 28 августа в 14:47 часов поступил звонок о том, что в селе Арпи горит дом.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был локализован в 15:16 часов, потушен – в 15:35.


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