Умер  Хачик  Стамболцян

Утром 28 августа в возрасте 81 года скончался депутат Верховного Совета Армянской ССР 11-го созыва, общественно-политический деятель Хачик Стамболцян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают СМИ Армении.

Отмечается, что Хачик Стамболцян родился 15 сентября 1940 г. Окончил физический факультет Ереванского государственного университета. Работал в Институте экспериментальной биологии НАН РА. Особенно в годы независимости Армении вел активную политическую и общественную деятельность.