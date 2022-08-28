Время в Ереване: 11:07:36,   28 Август 2022

Пожароопасность,  в  предгорьях 4 областей  –  высокое  ультрафиолетовое  излучение.  Метеорогноз  на  5  дней

Пожароопасность,  в  предгорьях 4 областей  –  высокое  ультрафиолетовое  излучение.  Метеорогноз  на  5  дней

Из-за высокого теплового фона и отсутствия осадков в предгорьях и долинах Армении ожидается пожароопасная ситуация высокой степени риска.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, индекс ультрафиолетового излучения в Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора ожидается выше нормы. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

"На территории республики днем 28 августа, 29-31 августа,  1-2 сентября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-восточный: 2-5 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится", -  сообщает МЧС Армении со ссылкой на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

 

Отмечается, что днем 28 августа,  29-31 августа, 1-2 сентября в Ереване ожидается погода без осадков.


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