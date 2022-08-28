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В  одном  из  продуктовых  магазинов  г.Мартуни  Гегаркуникской  области  сгорели  6  холодильников

В  одном  из  продуктовых  магазинов  г.Мартуни  Гегаркуникской  области  сгорели  6  холодильников

В областной центр кризисного управления Гегаркуника 28 августа, в 03.08  часов поступил звонок о том, что в продуктовом магазине на улице Мясникяна города Мартуни вспыхнул пожар. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  областного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику, пожар локализовали  в 04:03 часов, потушили - в 04:42.

В продуктовом магазине по адресу Мясникяна 53 сгорело 6 холодильников – частично.

 

 

 


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