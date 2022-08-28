Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Армении по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией поздравил Премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Арменпресс, в поздравительном послании отмечено: «Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои поздравления по случаю юбилейной даты - 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией.

С большим удовлетворением отмечаю, что за прошедшие три десятилетия нашим государствам удалось выстроить прочные отношения дружбы, доверия и взаимной поддержки.

Свидетельством этому служат активный политический диалог, успешное взаимодействие двух стран в многосторонних форматах, а также планомерное развитие партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Уверен, наша совместная работа будет и впредь способствовать дальнейшему углублению многогранных казахско-армянских отношений по всему спектру двустороннего сотрудничества.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, больших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Армении - благополучия и процветания».