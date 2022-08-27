Турция заявила о нейтрализации семи членов РПК на севере Ирака
Турецкие вооруженные силы объявили об уничтожении семи членов Рабочей партии Курдистана (РКК) на севере Ирака.
В оборонном ведомстве Турции заявили, что действия продолжатся «до уничтожения последнего террориста».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:18 Президент РА поздравил президента Молдовы Майю Санду
- 17:10 Турция заявила о нейтрализации семи членов РПК на севере Ирака
- 16:58 Губернатор и посол рассмотрели возможность создания в Вайоц Дзоре центра изучения китайского языка
- 16:53 Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту Казахстана Касым- Жомарту Токаеву
- 16:25 В ряде областей Армении в ближайшие дни ультрафиолетовый индекс будет выше нормы
- 15:56 Никол Пашинян поздравил президента Молдовы Майю Санду с Национальным праздником страны
- 15:38 МИД Германии сообщил об аресте немца в Иране
- 15:36 Послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши. Гаджиев
- 15:25 «Пюник» начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций выездным матчем против с «Базелем»
- 15:09 Япония обещала предоставить Африке помощь в размере $ 30 млрд
- 14:54 Южная Корея и Польша подписали контракт на экспорт танков и гаубиц на $ 5,8 млрд
- 14:42 Аппарат премьер-министра отреагировал на заявление Хикмета Гаджиева
- 14:24 Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание президенту Казахстана
- 14:14 Иран планирует довести объемы экспорта в Армению до $ 1 млрд
- 13:58 Президент Сербии выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Аны Брнабич
- 13:47 Очередное заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и лидеров внепарламентских политичес
- 13:38 В Центральном военном госпитале Праги вспыхнул пожар
- 12:38 Вы - носители профессии, творения которой становятся историей: вице-премьер поздравил выпускников НУАСА
- 12:26 Украина экспортировала 1 млн тонн сельхозпродукции
- 12:03 В Ереване открылся капитально отремонтированный парк "Нор Арабкир"
- 11:59 Оппозиция 2 сентября созывает митинг на площади Франции
- 11:41 Европейские индексы - 26-08-22
- 11:39 Американские индексы снизились - 26-08-22
- 11:38 Цены на цветные металлы - 26-08-22
- 11:36 Цены на драгоценные металлы снизились - 26-08-22
17:16, 20.08.2022
2232 просмотров Наталья Ротенберг выдвинута кандидатом в мэры Еревана
09:32, 22.08.2022
1777 просмотров Армения и ЕС имеют возможности сотрудничества во всех сферах: эксклюзивное интервью посла Андреа Викторина
13:01, 26.08.2022
1772 просмотров Известно, до каких пор будет открыт участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, связывающий Арцах с Арменией
12:06, 23.08.2022
1751 просмотров В Армении впервые в онлайн формате пройдут Дни российского кино
16:25, 20.08.2022
1731 просмотров Requiem в новой интерпретации. Aram MP3 и Forsh представили поклонникам новую песню