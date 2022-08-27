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В ряде областей Армении в ближайшие дни ультрафиолетовый индекс будет выше нормы

В ряде областей Армении в ближайшие дни ультрафиолетовый индекс будет выше нормы

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что в связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков,  в предгорной и долинной зонах республики ожидается пожароопасная ситуация высокой степени риска.   

Индекс ультрафиолетового излучения в Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора ожидается выше нормы. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 27 августа, 28-31 августа и 1 сентября на территории республики ожидается погода без осадков. 

Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Днем 27 августа  и 28 августа температура воздуха повысится еще на 2-3 градуса, достигая в отдельных регионах до 39 градусов.

 


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