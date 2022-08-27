Никол Пашинян поздравил президента Молдовы Майю Санду с Национальным праздником страны

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Майе Санду по случаю Национального праздника Молдовы.

Как передает Арменпресс, в частности, в послании говорится:

“Уважаемая госпожа Санду,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Молдовы – Днем Независимости.

Подтверждаю наше искреннее стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество с Молдовой по всем возможным направлениям и на различных площадках на основе дружбы, доверия и взаимного уважения.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемая госпожа Санду, крепкого здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях, а дружественному народу Молдовы - мира и процветания”.