МИД Германии сообщил об аресте немца в Иране
15:38, 27 Август 2022
Немецкий турист арестован в Иране.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом сообщил МИД Германии.
Не сообщая других подробностей, в МИД Германии сообщили лишь, что задержанному предоставляется консульская помощь.
26 августа иранская служба Радио Свобода сообщила, что около месяца назад в Иране был арестован 66-летний немец — за фотосъемку в местах, где фотосъемка запрещена.
МВД Ирана пока не прокомментировало информацию.
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