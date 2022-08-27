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МИД Германии сообщил об аресте немца в Иране

МИД Германии сообщил об аресте немца в Иране

Немецкий турист арестован в Иране.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом сообщил МИД Германии.

Не сообщая других подробностей, в МИД Германии сообщили лишь, что задержанному предоставляется консульская помощь.

26 августа иранская служба Радио Свобода сообщила, что около месяца назад в Иране был арестован 66-летний немец — за фотосъемку в местах, где фотосъемка запрещена. 

МВД Ирана пока не прокомментировало информацию.

 


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