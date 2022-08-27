«Пюник» начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций выездным матчем против с «Базелем»
15:25, 27 Август 2022
Известен график ереванского «Пюника» в групповом этапе Лиги конференций Европы УЕФА.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба ереванского клуба.
"Пюник" начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций Европы УЕФА 8 сентября.
Ниже представляем график команды на групповом этапе Лиги конференций.
8 сентября
«Базель» — «Пюник»
15 сентября
«Пюник» — «Слован Братислава»
6 октября
«Пюник» — «Жальгирис»
13 октября
«Жальгирис» — «Пюник»
27 октября
«Слован Братислава» — «Пюник»
3 ноября
«Пюник» — «Базель».
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