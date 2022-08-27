«Пюник» начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций выездным матчем против с «Базелем»



Известен график ереванского «Пюника» в групповом этапе Лиги конференций Европы УЕФА. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба ереванского клуба. "Пюник" начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций Европы УЕФА 8 сентября. Ниже представляем график команды на групповом этапе Лиги конференций. 8 сентября «Базель» — «Пюник» 15 сентября «Пюник» — «Слован Братислава» 6 октября «Пюник» — «Жальгирис» 13 октября «Жальгирис» — «Пюник» 27 октября «Слован Братислава» — «Пюник» 3 ноября «Пюник» — «Базель».