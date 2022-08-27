Аппарат премьер-министра отреагировал на заявление Хикмета Гаджиева

По итогам запланированной на 31 августа в Брюсселе трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля будет распространено соответствующее сообщение.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, отвечая на заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в котором он отметил, что на намеченной в Брюсселе трехсторонней встрече предусматривается согласование вопроса о создании группы по подготовке текста мирного соглашения.

«По итогам встречи будет распространено соответствующее сообщение, в котором будет представлена всеобъемлющая информация по обсуждаемым темам», - сказали в аппарате премьер-министра.