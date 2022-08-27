Южная Корея и Польша подписали контракт на экспорт танков и гаубиц на $ 5,8 млрд

Две южнокорейские компании подписали с Польшей контракт на экспорт танков и гаубиц на $ 5,76 млрд.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Сеула по закупке вооружений.

По сообщению Reuters, соглашение, подписанное 26 августа в Польше, является частью самой крупной сделки по вооружению, когда-либо заключенной Южной Кореей.

Несмотря на то, что стороны не опубликовали полную стоимость сделки, южнокорейские СМИ сообщают, что она примерно стоила 15 миллиардов долларов США.