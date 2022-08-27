Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание президенту Казахстана

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Примите сердечные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Казахстан.

В многовековой истории дружбы народов наших стран эта знаковая дата стала отправной в выстраивании качественно новых межгосударственных отношений, в рамках которых созданы все условия и механизмы, призванные обеспечить продвижение партнёрства, как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов.

Убеждён, что активный диалог на высшем уровне, совместная последовательная работа по линии парламентов и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, активизация культурно-гуманитарных контактов, несомненно, откроют новые горизонты в реализации потенциала армяно-казахстанских отношений. Это исходит из интересов упрочения дружбы наших народов, взаимной заинтересованности в региональной стабильности и безопасности.

Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья и новых успехов в Вашей деятельности, а дружественному народу Казахстана – мира и благополучия”.