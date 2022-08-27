Очередное заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и лидеров внепарламентских политичес

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения

В заседании приняли участие председатель партии “Республика” Арам Саркисян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии “Единая Родина” Мгер Тертерян, председатель партии “Суверенная Армения” Давид Санасарян, руководитель управления Социал-демократической партии “Гнчакян” в Армении Седрак Ачемян и председатель партии “Сила Родины” Тигран Арзаканцян.