В Центральном военном госпитале Праги вспыхнул пожар

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости, отметив, что медперсонал и пациенты больницы были своевременно эвакуированы.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Центральный военный госпиталь является одним из ведущих медицинских учреждений Чехии. Здесь проходили лечение все президенты республики постсоциалистического периода – Вацлав Гавел, Вацлав Клаус, а также нынешний – Милош Земан.