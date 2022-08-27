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В Центральном военном госпитале Праги вспыхнул пожар

В Центральном военном госпитале Праги вспыхнул пожар

 Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости, отметив, что медперсонал и пациенты больницы были своевременно эвакуированы. 

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Центральный военный госпиталь является одним из ведущих медицинских учреждений Чехии. Здесь проходили лечение все президенты республики постсоциалистического периода – Вацлав ГавелВацлав Клаус, а также нынешний – Милош Земан.


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