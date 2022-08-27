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Украина экспортировала 1 млн тонн сельхозпродукции

Украина экспортировала 1 млн тонн сельхозпродукции

Из трех портов Украины по зерновому коридору экспортировано 1 млн тонн сельхозпродукции.

Как передает Арменпресс, об этом в своем Telegram-канале  сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что из трех портов впервые с 24 февраля экспортировано 1 млн тонн сельхозпродукции.

"Украина была, есть и будет в числе гарантов глобальной продовольственной безопасности", - написал Зеленский, добавив, что этот экспорт обеспечивает сотни тысяч рабочих мест для украинцев, а также доход для украинских компаний и государственного бюджета.


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