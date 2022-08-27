Оппозиция 2 сентября созывает митинг на площади Франции

Движение "Сопротивление" созывает 2 сентября митинг на площади Франции.

Как передает Арменпресс, об этом заявил координатор движения "Сопротивление", депутат парламентской фракции «Айастан» Ишхан Сагателян.

Митинг начнется в 19:30 часов.