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Оппозиция 2 сентября созывает митинг на площади Франции

Оппозиция 2 сентября созывает митинг на площади Франции

Движение "Сопротивление" созывает 2 сентября митинг на площади Франции.

Как передает Арменпресс, об этом заявил координатор движения "Сопротивление", депутат парламентской фракции «Айастан» Ишхан Сагателян.

Митинг начнется в 19:30 часов.


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