Вице-премьер Матевосян встретился в Вохчаберде с жителями домов, находящихся в оползневой зоне

26 августа вице-премьер-министр Амбарцум Матевосян в ходе визита в Катайкский район встретился с жителями жилых домов 4-й и 5-й степени повреждения в оползневой зоне поселка Вохчаберд общины Гарни.

Правительство решением от 7 июля 2022 года предоставило 241 млн 897 тыс драмов финансовую поддержку жителям 15 жилых домов, расположенных в оползневой зоне поселка Вохчаберд, для приобретения квартиры через сертификат.

Как сообщили Арменпресс в аппарате вице-премьера РА, в ходе визита вице-премьера сопровождали министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян, губернатор Котайкской области Аарон Саакян, председатель Комитета градостроительства Армен Гуларян, глава общины Гарни Тигран Погосян, исполнительный директор Фонда регионального развития Армении Артур Согомонян, другие официальные лица.

В беседе с жителями Вохчаберда вице-премьер подчеркнул, что правительство, подчеркивая необходимость проживания граждан в безопасных условиях, настроено на поэтапное решение проблемы.

Жители поблагодарили правительство за реагирование на проблему, которая поднималась годами, и за решение выдать сертификаты на покупку квартир. В ходе беседы чиновники еще раз представили жителям Вохчаберда порядок получения компенсации и отметили, что буквально через несколько дней им будут выданы сертификаты, призвав реализовать их в установленный срок.

В ходе визита вице-премьер также ознакомился с ходом строительных работ по проекту «Благоустройство территории возле Кафедрального собора Гарни» в рамках Программы развития местной экономики и инфраструктуры.

Исполнительный директор Фонда регионального развития Армении Артур Согомян сообщил, что это последний из четырех подпроектов стоимостью 3,4 млрд драмов, добавив, что три из них уже завершены и сданы жителям общины.

В настоящее время ведутся строительные работы по подпроекту «Благоустройство территории возле храма Гарни», стоимость которого составляет 551 млн 945 тыс драмов, а завершение запланировано на декабрь 2022 года. В результате будет создана стоянка для автомобилей, перевозящих туристов, благоустроены тротуары и проезжие участки дорог, ведущих к храму Гарни и новой стоянки, благоустроенные улицы будут оборудованы дорожными знаками, туристическими указателями и соответствующие разметками и пандусами. Также планируется облагородить сквер у стены храма Гарни, смотровую площадку и т.д.