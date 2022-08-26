Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август 2022

Инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели

Инспекторы МАГАТЭ намерены посетить ЗАЭС в начале следующей недели

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены в начале следующей недели посетить Запорожскую атомную электростанцию.

Как передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Неназванный собеседник издания заявил, что миссия МАГАТЭ в начале следующей недели "почти наверняка" посетит ЗАЭС, хотя детали все еще обсуждаются. По словам источника, сейчас идут "лихорадочные приготовления" к предстоящему визиту.

По сообщению газеты, команда МАГАТЭ может доставить на ЗАЭС запасные части, устройства радиационного контроля и другие средства на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут привести к ядерной катастрофе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]