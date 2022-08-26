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Человек, выигравший $1,33 миллиарда в лотерее в США, не потребовал приз через 30 дней

Человек, выигравший $1,33 миллиарда в лотерее в США, не потребовал приз через 30 дней

Выигравший джекпот в размере $1,33 миллиарда  в лотерею Mega Millions в США, до сих пор не забрал приз.

Как передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.

"Победитель лотереи спустя 30 дней так и не заявил прав на приз", - сообщает издание.

Организаторы лотереи призвали купивших билеты тщательно проверить их номера, отмечается в сообщении. Говорится, что у игроков с момента розыгрыша есть год для получения награды.


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