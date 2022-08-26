В Европе цена на газ превысила $ 3500 за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе в понедельник выросли более чем вполовину, превысив 3500 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Торги ближайшими контрактами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров (–2,3 процента к расчетной цене предыдущего дня — 3290,2 доллара). Но по состоянию на 17:39 (мск) цены растут на 6,6 процента, достигая 3507,7 доллара за тысячу кубов.

Динамика цен основана на расчетной цене предыдущего дня в размере $3290,2 за тысячу кубометров, что стало рекордом за весь период работы газовых центров в Европе, начиная с 1996 года.