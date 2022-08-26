Ссора между иностранцами на Севанском полуострове закончилась поножовщиной: один из них арестован

25 августа в 14:00 часов в прибрежной зоне Севанского полуострова в ходе ссоры между иностранцами один из них ударил ножом другого.

Как сообщили Арменпресс в полиции РА, сотрудники отдела полиции Севана, осуществляющие службу неподалеку, немедленно явилисьна место происшествия, обнаружили и ударившего, и лицо, получившее телесные повреждения.

«Человека с ножевым ранением доставили в медицинский центр, а нанесшего ножевое ранение задержали.

31-летнего иностранца доставили в следственный отдел. Он заявил, что во время ссоры по бытовым вопросам нанес мужчине телесные повреждения, после чего бросил нож в озеро Севан», — говорится в сообщении.

Ведется расследование.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.