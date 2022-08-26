Мэр Еревана и представители АБР обсудили ход дорожно-строительных проектов

Мэр Еревана Грачья Саргсян и директор представительства Азиатского банка развития в Армении Паоло Спантигатти обсудили ход реализации проектов дорожного строительства в рамках инвестиционной программы устойчивого развития городов. Во встрече также приняли участие региональные специалисты банка.

Как сообщили Арменпресс в мэрии Еревана, говоря о совместных планах развития городских инфраструктур, мэр столицы подчеркнул их важность и обеспечение их преемственности. Стороны также обсудили возможность привлечения кредитных средств для строительства новых объектов дорожного строительства, в частности, новой дороги, соединяющей проспекты Исакова и Аршакуняц.

Согласно источнику, директор армянского офиса Азиатского банка развития, выразив удовлетворение результатами проектов, отметил, что мэрия является одним из надежных партнеров банка и выразил готовность поддержать общину в осуществлении крупномасштабных проектов, важных не только для столицы.