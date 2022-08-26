Виталий Баласанян никогда не занимался деятельностью, противоречащей интересам армянского народа. СБ Арцаха

В течение последних суток в некоторых социальных сетях, а также на медиа-ресурсах распространяется одна из фотографий секретаря Совета безопасности Арцаха Виталия Баласаняна,которую сопровождает ложная запись следующего содержания: «Виталий Баласанян сдает Бердзор».

Как передает Арменпресс, в связи с этим в аппарате Совета безопасности Арцаха отметили, что секретарь СБ Республики Арцах по роду своей деятельности постоянно посещает различные населенные пункты республики, где занимается вопросами безопасности, выполняет официальные функции.

"Эта фотография сделана неизвестным лицом при невыясненных обстоятельствах, когда Виталий Баласанян во время очередной рабочей поездки находился на одной из баз миротворческих сил России, которая находится на участкемежгосударственноймагистрали Республики АрцахСтепанакерт-Горисблиз города Шуши. Здесь он, в частности, занимался вопросами безопасности, связанными с запуском нового маршрута, соединяющего Республику Арцах и Республику Армения.

Анализируя вольные «интерпретации» этой фотографии, распространенные в Интернете, приходим к выводу, что против Виталия Баласаняна ведется организованная кампания, цель которой – попытаться опорочить доброе имя деятеля, внесшего неоспоримый безвозмездный вклад в защиту и укрепление государственности Республики Арцах.

В связи с этим мы ответственно заявляем, что секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян за всю свою жизнь никогда не занимался какой-либо деятельностью, противоречащей интересам армянского народа. С того времени, как 5 декабря 2020 года Виталий Баласанян вступил в должность секретаря Совета безопасности, он посвятил себя миссии восстановления позиций безопасности подвергшейся тяжелому испытанию Республики Арцах, и результатыэтой миссии мы все можем чувствовать в повседневной жизни.

Совет безопасности Арцаха настоятельно призывает всех прекратить бесчестные попытки производства и распространения безответственных слухов и призывает наших соотечественников не поддаваться клевете.

В то же время заверяем, что власти Республики Арцах делают все возможное для обеспечения надлежащей обстановки безопасности в республике», — говорится в сообщении.