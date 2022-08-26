Мэр Еревана и посол Казахстана в РА обменялись мнениями по вопросам, представляющимобоюдный интерес

Мэр Еревана Грачья Саркисян встретился с Болатом Иманбаевым – Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в мэрии, особо подчеркнув развитие партнерских отношений между Ереваном и городами Казахстана, мэр Грачья Саркисян отметил, что есть большие возможности для реализации конкретных программ и проектов. Он также представил направления городского хозяйства, для реформирования которых Ереван может работать с городами-партнерами и организациями, изучая успешный опыт последних.

Выразив признательность за теплый прием и готовность к сотрудничеству, Болат Иманбаев, в свою очередь, отметил, что, в пределах своих полномочий, готов оказывать поддержку и содействие в укреплении и углублении двусторонних связей, направленных на все инициативы и программы. Посол также коснулся деятельности ряда компаний, которые могут представлять интерес для Еревана.

Собеседники обменялись мнениями также по другим вопросам, представляющим двусторонний интерес.