Число случаев COVID-19 в мире превысило 599 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 599 386 482, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 481 926 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 94 028 125 и 1 043 089.

Индия - 44 389 176 и 527 556.

Бразилия - 34 350 639 и 683 233.

Франция - 34 644 718 и 154 846.

Германия - 32 008 122 и 147 000.

Великобритания - 23 708 466 и 205 723.

Италия - 21 745 65 и 175 127.

Южная Корея - 22 802 985 и 26 413.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы - 831,7. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 167, во Франции - 2 345, в Германии - 1 743, в Великобритании - 2 735, в Италии - 2 906, в Южной Корее - 514. Сведения по США отсутствуют.

За время пандемии в мире сделали 12 090 227 779 инъекций вакцин против COVID-19.