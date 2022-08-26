ДТП на автодороге Ванадзор-Алаверди: погибли 3 человека, двое из них– несовершеннолетние

На 22 км автодороги Ванадзор-Алаверди. 25 августа2022 г., около 19:20 часов, столкнулись автомобили MAN, которым управлял житель Грузии, и Mercedes-Benz, которым управлял 20-летний житель Цахкадзора РА.В результате чего - и 17- и 15-летний пассажиры последнего, а также водитель также были доставлены в Ванадзорский медицинский центр с различными степенями телесных повреждений, где пассажиры, не приходя в сознание, скончались, а через несколько часов водитель Mercedes-Benz также скончался в больнице.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 342 Уголовного кодекса РА.

В ходе предварительного следствия проведены неотложные следственно-следственные действия: осмотрены автомобили, назначены необходимые экспертизы, изъята одежда потерпевших и водителя автомобиля MAN в момент происшествия.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.