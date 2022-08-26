Миссия МАГАТЭ может положить начало постоянному присутствию экспертов на ЗАЭС
Поездка миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может положить начало постоянному присутствию ее экспертов на станции. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
"Это сложная миссия. Уже сама поездка экспертов через зону военных действий является не простым делом", - сказал Гросси в интервью французской радиостанции RFI. "Поэтому необходимо обеспечить условия безопасности. Это нужно сделать в координации между двумя странами. Мы должны также рассчитывать на поддержку ООН", - отметил он. "С технической точки зрения необходимо определить параметры миссии, решить, что мы можем сделать, а также, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте", - заявил гендиректор организации.
"Мы готовим эту поездку уже на протяжении месяцев. Ее цель - инспекция экспертов по различным аспектам безопасности", - сказал Гросси. Он отметил, что "АЭС становилась объектом атак". "Были также проблемы с электроснабжением, которые возникают и по сей день", - указал глава МАГАТЭ. "Мы должны помочь стабилизировать ситуацию", - сказал он.
В четверг Гросси встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который заверил его в поддержке миссии на ЗАЭС.
Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.
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