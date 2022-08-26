Евразийский экспертный клуб представил свое очередное исследование. Индекс экономической активности Армении за первые шесть месяцев вырос на 10,5 %, что является довольно неожиданным, поскольку крупнейшие международные кредитные организации на первую половину прошлого года и начало этого года прогнозировали гораздо более низкие цифры.

Об этом на встрече с журналистами в пресс-холле «Арменпресс» заявил координатор Евразийского экспертного клуба, политолог Арам Сафарян.

По его словам, по сравнению с тем же периодом прошлого года наш ВВП увеличился на 8,5 %, это достойный и высокий показатель.

«Рынок Евразийского экономического союза является наиболее надежным для Армении. В последние три года роль ЕАЭС для Армении все более возрастает. При должной работе и позиционировании наша страна может еще больше нарастить свои экономические связи с этой площадкой», - сказал он.

Арам Сафарян отметил, что развитие торгово-экономических отношений порождало и параллельные процессы, и самым драматичным из них является рост бедности.

«В конце года будет некоторое сокращение крайней бедности, но Всемирный банк и другие организации предупреждают, что в конце года вместе с двузначным экономическим ростом будет и рост крайней бедности», - заявил аналитик, добавив, что общий уровень бедности в республике с 27 % достигнет 48 %.

«Наше торгово-экономическое сотрудничество с Россией является самым большим вкладом в укрепление безопасности нашей страны. Евразийский рынок незаменим для экономики Армении, и мы должны активизировать наши усилия на евразийском рынке», - заключил Арам Сафарян.

Доктор экономических наук, профессор, член Евразийского экспертного клуба Татул Манасерян в своем выступлении отметил, что Евразийский экономический союз питает Армению кислородом в виде готовой продукции. « Россия была и останется достойным и серьезным партнером в торгово-экономических отношениях с Арменией», - отметил он.

Касаясь экономических угроз, Манасерян сказал, что на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке Армения может принять серьезное участие в плане снижения этих угроз, в частности в плане продовольственной безопасности, информационной безопасности, интеллектуальной и финансовой безопасности.

Доктор экономических наук, профессор, член Евразийского экспертного клуба Ашот Тавадян также отметил, что Евразийский экономический союз играет важную роль с точки зрения роста экономики Армении.

«В 2020 году мы экспортировали в ЕАЭС 25 % нашей продукции, сейчас мы экспортируем 30 % всей нашей продукции », - сказал он, добавив, что в Армении существует серьезный разрыв в торговом балансе.

«В прошлом году импорт превысил экспорт в 1,7 раза, в этом году - в 1,82 раза. Безработица в Армении измеряется двузначными числами. Есть серьезные проблемы и с точки зрения миграции», - подчеркнул Ашот Тавадян.