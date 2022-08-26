Жара в Грузии сохранится до начала осени

Жаркая погода сохранится на территории Грузии до 1 сентября․ Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Температура воздуха на равнине составит от +31 до +36 градусов. На фоне высокой температуры в отдельных районах Западной Грузии ожидается небольшой дождь, а в восточной части страны будет без осадков.

Сильный ветер сохранится 26–27 августа на территории Колхидской низменности, Земо Имерети, в прибрежных районах Черного моря, а также на отрезке Гори – Сурами и отдельных горных районах страны. Сила ветра ослабится с 28 августа.

В Тбилиси синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха в столице составит от +34 до +36 градусов.