Состоялось заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом Министерств обороны государств СНГ

Согласно плану Совета министров обороны государств-участников СНГ (СМО СНГ) 26 августа 2022 г. в административном комплексе Министерства обороны РА состоялось очередное заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом Министерств обороны государств-участников СНГ.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и по связям с общественностью Министерства обороны РА, в заседании приняли участие делегации Министерств обороны стран СНГ и представители Секретариата Министерств обороны СНГ. С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра обороны РА Арман Саркисян.

В ходе заседания секретарем Комитета был избран заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин, который представил меры, реализуемые в области кадровой работы между Вооруженными силами государств-участников СНГ, подчеркнул их преемственность и развитие.

Участники заседания одобрили информацию, представленную начальником Управления морально-психологического обеспечения ВС РА, полковником С. Степаняном об основных направлениях воспитательной работы с штатом ВС РА.

На очередном заседании Комитета руководителей органов по работе с личным составом Министерств обороны государств СНГ приняты решения, направленные на развитие системы многостороннего военного сотрудничества в сфере работы с военнослужащими.