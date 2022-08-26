В России за сутки выявили 46 452 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 12 марта

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 46 452 против 43 919 днем ранее. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число число заразившихся стало максимальным с 12 марта, когда штаб сообщил о 48 154 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 311 973 случая заражения.

За последние сутки зафиксировали 81 смерть - это максимум с 4 июня. Всего с начала пандемии умерли 383 910 человек. Количество случаев выздоровления за сутки составило 33 709 против 30 775 днем ранее, до 18 435 096.