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Лицо, разыскиваемое правоохранителями РФ, обнаружено на проспекте Аршакуняц в Ереване

Лицо, разыскиваемое правоохранителями РФ, обнаружено на проспекте Аршакуняц в Ереване

Патрульные ереванского полка ППС Полиции РА 25 августа на проспекте Аршакуняц обнаружили, задержали и доставили в Шенгавитское отделение полиции 29-летнего Левон Т. Как сообщили «Арменпресс» в полиции, Левон Т. с 9 августа был объявлен в розыск милицией города Петрозаводска, Россия, по обвинению в статье 167 (хулиганство) УК РФ.

 В качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде.

Об обнаружении разыскиваемого лица сообщено инициатору розыска.

Уведомление: Лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.
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