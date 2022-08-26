По случаю Дня независимости Арцаха в Степанакерте пройдет шествие и состоится митинг

По случаю Дня независимости Республики Арцах все пять фракций Национального собрания Арцаха объявили о проведении 2 сентября ряда мероприятий. Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Республики Арцах, 2 сентября в 17:30 все жители и гости столицы приглашаются принять участие в шествие, которое начнется от площади Свободы Степанакерта (Кольцевой). В 19:00 на площади Возрождения состоится митинг, посвященный провозглашению Республики Арцах.

«Народ Арцаха верен суверенной государственности, утвержденной кровью своих детей, созданной упорным трудом и потом тысяч преданных делу арцахцев. Участвуя в митинге, мы присоединяемся к продолжающейся борьбе за свободу, демонстрируя миру наше единство, волю и решимость отстаивать свои права. Независимый Арцах - основная гарантия существования Армянского Арцаха», - говорится в сообщении НС Арцаха.