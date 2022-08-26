Северная Македония с 1 сентября объявит кризисное положение в сфере энергетики

Северная Македония с 1 сентября по решению правительства страны объявляет состояние энергетического кризиса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал РТРС.

По его данным, кризис с теплообеспечением затрагивает столицу страны Скопье, в то время как кризис с энергоснабжением коснулся всей территории страны.

"Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностей использования альтернативных видов топлива и ситуацией на рынке тепловой энергии. Решение по энергоснабжению принято ввиду недостатка электричества и состояния на электроэнергетическом рынке", - приводит телеканал сообщение правительства Северной Македонии.

"Режим кризисной ситуации в сфере снабжения тепловой и электрической энергией продлится 30 дней после его введения", - отмечается в сообщении македонского правительства.