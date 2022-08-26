Известно, до каких пор будет открыт участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, связывающий Арцах с Арменией
13:01, 26 Август 2022
Участок дороги Шуши-Бердзор-Горис межгосударственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией, будет открыт до 31 августа включительно.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство внутренних дел Республики Арцах.
«В указанный период свободное и безопасное движение граждан, въезжающих в Республику Арцах и выезжающих в Республику Армения, будут обеспечивать российские миротворцы.Министерство внутренних дел предоставит дополнительную информацию об альтернативной новой дороге», - говорится в сообщении МВД.
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