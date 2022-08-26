Байден в сентябре отправится в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Президент США Джо Байден в сентябре отправится в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"18 сентября президент Байден отправится в Нью-Йорк. В понедельник, 19 сентября, и во вторник, 20 сентября, президент примет участие в 77-й сессии ГА ООН", - сказано в сообщении.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил главой российской делегации на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.