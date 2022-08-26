В первом полугодии этого года торговля Армении со странами ЕАЭС выросла на 52,5%: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян участвовал в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, Кыргызстан. Перед началом заседания главы правительств государств-членов ЕАЭС приняли участие в церемонии погашения серии почтовых марок, посвященной 10-летию образования Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, премьер-министр Пашинян на расширенном заседании выступил с речью, в которой он, в частности, сказал:

«Уважаемые члены Евразийского межправительственного совета,

уважаемые участники заседания!

Прежде всего, хочу поблагодарить наших кыргызских коллег и лично Акылбека Жапарова за традиционно теплое гостеприимство и за организацию сегодняшнего мероприятия на таком высоком уровне.

Искренне приветствую глав правительств стран-членов и наблюдателей Евразийского экономического союза, а также участников и гостей сегодняшнего заседания.

Несомненно, заседание межправительственного совета является хорошей возможностью для продолжения обмена мнениями по ряду ключевых вопросов и выработки взаимоприемлемых решений по минимизации вызовов мировой экономике, приобретших в последние месяцы беспрецедентный масштаб и глубину.

Несмотря на глобальные экономические преобразования и значительные потрясения в финансовых системах, в торгово-экономических отношениях, благодаря преимуществам евразийской интеграции, наблюдается определенная положительная тенденция.

В этом контексте должен отметить, что в первом полугодии 2022 года экономика Армении обеспечила значительный рост объема взаимной торговли со странами ЕАЭС. За этот период взаимная торговля со странами ЕАЭС увеличилась на 52,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 1,7 миллиарда долларов США, при этом экспорт Армении со странами ЕАЭС увеличился на 48,9 %, а импорт - на 54,2 %.

Должен отметить, что темпы роста экспорта во взаимной торговле выше, чем темпы роста экспорта армянской продукции в третьи страны. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет не менее эффективным, в том числе и за счет реализации новых инициатив.

Есть еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание моих коллег. В связи с изменениями в структуре внешней торговли Союза в последние месяцы произошли значительные отклонения в распределении таможенных платежей. Исходя из этого, считаем необходимым в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса об утверждении единой методологии распределения акций.

Уважаемые коллеги!

В продолжение обсуждения ключевых вопросов повестки дня, начавшегося вчера на малом совещании, хотелось бы остановиться на некоторых аспектах, актуальных для нашего Союза.

Должен отметить, что Республика Армения придает большое значение формированию общего газового рынка в рамках Союза и готова к конструктивному диалогу для достижения консенсуса по нерешенным вопросам.

С точки зрения достижения полноценного единого рынка товаров и услуг мы считаем важной интеграцию в сфере транспорта и инфраструктуры. При правильном подходе транспортно-логистический сектор может стать одним из основных двигателей развития ЕАЭС и конкурентным преимуществом союза, создавая благоприятные организационно-экономические условия для транзитных перевозок

Для построения транспортно-логистического комплекса ЕАЭС необходима синхронизация экономической политики на национальном и наднациональном уровнях и обеспечение единства подходов к проектированию и эксплуатации интеграционных инфраструктурных проектов.

В этом контексте хотел бы отметить активное взаимодействие с Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития как в двустороннем формате, так и в продвижении интеграционных проектов с кооперационным эффектом. Создание новых кооперативных цепочек и использование инструментов финансовых институтов послужит действенным стимулом для развития производственной кооперации.

Не менее важным фактором решения задач является использование преимуществ цифровизации, что в свою очередь создает прочную основу для эффективной интеграции и взаимодействия стран-участниц в сфере высоких технологий. Мировой опыт наглядно показал, насколько значительным может быть экономический эффект от его внедрения.

Продвижение цифровых технологий в экономику и торговлю будет способствовать минимизации и даже полному устранению существующих барьеров, что, в свою очередь, повысит эффективность экономических связей и снизит издержки в торгово-кооперационных цепочках.

Еще одним важным направлением я считаю развитие электронной коммерции. Для стран ЕАЭС государственное регулирование и контроль в сфере электронной коммерции становятся все более актуальными, диктуя необходимость построения надежной системы контроля с предоставлением налоговых механизмов в соответствии с лучшей мировой практикой налогового администрирования.

Учитывая деликатность вопроса, необходимо совместными усилиями оперативно двигаться в направлении совершенствования нормативно-правовой среды электронной коммерции.

Очевидно, что меры, направленные на повышение экономического роста, связаны с решением ряда проблем в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, и в связи с этим необходимость усиления экономической составляющей между странами ЕАЭС и социальные и гуманитарные проекты приобретают первостепенное значение.

С этой точки зрения мы приветствуем проведение первого Молодежного форума СНГ и ЕАЭС. Надеемся, что работа с молодежью обязательно войдет в повестку нашей организации, а форум станет современным форматом вовлечения молодых специалистов в процессы принятия решений на современном этапе развития интеграционных процессов. Уверен, что сегодняшние участники форума станут новыми лидерами, которые будут формировать государственную политику наших стран.

Уважаемые главы делегаций!

В заключение хочу поблагодарить всех Вас за совместную работу. Армянская сторона еще раз подтверждает готовность к сотрудничеству в продвижении нашей общей повестки в целях обеспечения благополучия граждан государств-членов ЕАЭС.

Благодарю за внимание».

На заседании обсуждались вопросы, связанные с формированием в рамках Союза общего рынка газа, финансированием производственной кооперации, развитием проектов транспортной интеграции, регулированием алкогольного рынка и отдельными аспектами налогового администрирования электронной коммерции.

Было принято решение о проведении очередного заседания Евразийского межправительственного совета в октябре в Ереване.