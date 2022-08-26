«Пюник» уступил «Шерифу», он продолжит борьбу в Лиге конференций

Ереванский «Пюник», победитель чемпионата Армении по футболу, не прошел в групповой этап Лиги Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в ответном матче плей-офф Лиги Европы нашу команд принимал клуб из Молдовы - тираспольский «Шериф». Встреча этих команд в Ереване завершилась вничью - 0:0. Основное время ответной встречи также завершилось вничью, решающим стала серия послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки «Шерифа». Игра завершилась со счетом - 3:2.

Чемпион Армении ереванский «Пюник» сыграет в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.