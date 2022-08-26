Армения готова к диалогу вокруг формирования единого газового рынка в ЕАЭС: Никол Пашинян

Армения придает большое значение формированию единого газового рынка в Евразийском экономическом союзе и готова к конструктивному диалогу. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в своем выступлении на заседании Евразийского межправительственного совета. «Хочу подчеркнуть, что Республика Армения придает большое значение формированию единого рынка газа в Евразийском экономическом союзе и готова к конструктивному диалогу для достижения консенсуса по нерешенным вопросам. С точки зрения формирования полноценного единого рынка товаров и услуг мы считаем важной интеграцию сфер транспорта и инфраструктур», - сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра РА, при правильном подходе транспортно-логистическая отрасль может стать одним из двигателей развития Евразийского экономического союза и конкурентным преимуществом Союза, создавая благоприятные организационно-экономические условия для транзитных перевозок. «Для формирования транспортно-логистического комплекса Евразийского экономического союза необходимо согласование экономическую политику на национальном и международном уровнях, а также обеспечение целостности подходов к проектированию и эксплуатации интеграционных инфраструктурных проектов», - отметил премьер-министр РА.