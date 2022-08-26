Европейские индексы - 25-08-22
МОСКВА, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.39% и составил 13271.96 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.08% и составил 6381.56 пункта, британский FTSE вырос на 0.11% и составил 7479.74 пункта, а российский RTSI вырос на 0.03% и составил 1182.71 пункта.
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