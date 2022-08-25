Россия  не   утратила  интерес  к  урегулированию  в  Сирии.  Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН Гейером Педерсеном опроверг, что Россия "утратила интерес" к урегулированию в Сирии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«"В последнее время некоторые наши западные коллеги распространяют сведения, будто в условиях проведения специальной военной операции на Украине Россия утратила интерес к сирийскому урегулированию. Это утверждения абсолютно не отражают нашу последовательную линию на то, чтобы добиваться всеобъемлющего сирийского урегулирования, в том числе поддерживать вашу миссию", - заявил Лавров на встрече с Педерсеном в Москве.