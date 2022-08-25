В Азербайджане считают, что они могут решить, назначать США сопредседателем МГ ОБСЕ или нет. Марукян

Посол по особым поручениям Эдмон Марукян, касаясь назначения американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Филиппа Рикера, отметил, что Азербайджан считает, что они могут решить, назначать ли США сопредседателя Минской группы или нет.

Как передает Арменпресс, об этом Эдмон Марукян написал на своей странице в Facebook.

«В Азербайджане думают, что они могут решить, назначать ли США сопредседателя Минской группы или нет... Или могут заявить, что Нагорного Карабаха нет, а карабахский конфликт решен, но вся международная общественность высказывает иное мнение: урегулирование нагорно-карабахского конфликта является необходимостью для долгосрочного мира", - написал Марутян.

Он подчеркнул, что зафиксировано:есть Нагорный Карабах и есть конфликт вокруг него, «без урегулирования которого мы будем далеки от мира».

«Военные успехи ослепляют, а затем становятся основой неудач», — написал Марукян.