Министр ВД Грузии поблагодарил Армению за предложение помочь в борьбе с лесными пожарами
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури поблагодарил Армению за предложение помочь в тушении лесных пожаров.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил Sputnik Грузия.
"Они предложили нам помочь с техникой. Правда, мы также мобилизовали эту технику, но вы видите, что мы физически не можем использовать ее в больших количествах–таков рельеф местности", - сказал Гомелаури.
По его словам, наиболее эффективным было бы использование самолетов, однако, учитывая масштабы лесных пожаров в Европе, в Грузии не ждут предоставления самолетов.
Ранее сообщалось о сильных пожарах на лесной территории села Квабисхеви Боржомского района Грузии.
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