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Министр ВД Грузии поблагодарил Армению за предложение помочь в борьбе с лесными пожарами

Министр ВД Грузии поблагодарил Армению за предложение помочь в борьбе с лесными пожарами

 Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури поблагодарил Армению за предложение помочь в тушении лесных пожаров.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Sputnik Грузия.

"Они предложили нам помочь с техникой. Правда, мы также мобилизовали эту технику, но вы видите, что мы физически не можем использовать ее в больших количествах–таков рельеф местности", - сказал Гомелаури.

По его словам, наиболее эффективным было бы использование самолетов, однако, учитывая масштабы лесных пожаров в Европе, в Грузии не ждут предоставления самолетов.

Ранее сообщалось о сильных пожарах на лесной территории села Квабисхеви Боржомского района Грузии.

 

 


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