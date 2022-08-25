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Актеры ледового шоу «Снежная королева» обещают интересное и многообещающее представление

Актеры ледового шоу «Снежная королева» обещают интересное и многообещающее представление

26 и 27 августа в Ереванской спортивной школе фигурного катания и хоккея будет представлено ледовое шоу "Снежная королева". В спортивной школе ведутся последние подготовительные работы. В ролях —всемирно известные фигуристы из разных стран, а также спортсмены из Армении.

Как передает Арменпресс, тренер школы фигурного катания Элен Амбарцумян, которая появится в спектакле в трех образах, отметила, что специально к спектаклю была написана музыка, которая помогает актерам войти в сказку. «Все создано для того, чтобы наши зрители почувствовали себя в сказке. Подобные мероприятия делают фигурное катание более популярным", - сказала она, добавив, что представление будет очень интересно и взрослым, и детям.

Мастер спорта международного класса Славик Айрапетян подчеркнул, что участие в подобных шоу дает опыт и новые навыки. «Фигурное катание — это не только спорт, но и искусство. В этом спектакле мы все помогаем друг другу, передаем юным фигуристам наш многолетний опыт», - добавил он.


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