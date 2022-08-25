Политический  диалог  высокого  уровня  между  Арменией  и  Россией  продолжается.   Никол Пашинян

Политический диалог высокого уровня между Арменией и Россией продолжается, это эффективный диалог.

Об этом сказал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на встрече с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным на полях заседания Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата.

Как передает Арменпресс, в свою очередь, Никол Пашинян отметил: “Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович, очень рад нашей очередной встрече. Эти встречи очень важны для нас в плане управления ситуациями, которые, к сожалению, очень часто возникают.

Михаил Мишустин сказал, что взаимный товарооборот увеличился на 42% по сравнению с январем – июнем предыдущего года. В абсолютных цифрах он превысил 1,6 млрд долларов. Это рекордные показатели во взаимной торговле. Что касается инвестиций российского капитала в Армении, то он достигает $ 2 млрд.

В этой связи Пашинян сказал: «Те цифры, о которых Вы говорили, — это очень конкретный результат нашей совместной работы. Я помню в апреле, во время моего официального визита в Москву, когда мы встретились и обсуждали, что мы совместно будем делать, чтобы как-то управлять вызовами, которые встали перед нашими экономиками, и я очень рад, что сегодня тот разговор уже дает конкретные результаты, в частности, для экономики Армении. Вы подчеркнули, насколько увеличился товарооборот между Арменией и Россией. Хочу еще раз подчеркнуть, что я воспринимаю это, как конкретный результат наших разговоров и совместных усилий».

Никол Пашинян добавил: «Я недавно позвонил Вам, чтобы поблагодарить за те оперативные решения, которые были приняты, в частности, в кризисной ситуации, которая возникла на КПП “Верхний Ларс”. Представители Армении и России с коллегами из Грузии очень оперативно решили вопрос, и мы сумели преодолеть эту ситуацию».

Он высоко оценил политический диалог между странами: Политический диалог высокого уровня между Арменией и Россией продолжается, это эффективный диалог. Два дня назад в телефонном разговоре с Владимиром Путиным мы тоже подчеркнули важность 25-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией. Вообще этот год для нас юбилейный. В апреле мы отмечали 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Россией. На днях у нас тоже новый юбилей, и я уверен, что эти юбилеи отражают атмосферу, существующую в наших отношениях. Уверен, что, вопреки всем трудностям, вместе мы преодолеем ситуации, создающие проблемы для наших экономик и для нашего сотрудничества. Очень рад, что сегодня тоже мы имеем возможность обсудить широкий круг вопросов повестки наших двусторонних отношений».

Никол Пашинян, коснувшись итогов очередного заседания Евразийского межправительственного совета, состоявшегося 25 августа в Чолпоне-Ате, отметил: «Что касается Евразийского экономического союза, мы в узком кругу очень тщательно все обсудили и, думаю, пришли к конструктивным решениям».