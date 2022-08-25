25 августа в Военно-спортивной академии имени Монте Мелконяна состоялась торжественная церемония закрытия международных соревнований «Воин мира», в которой приняли участие заместитель министра обороны Республики Армения Арман Саргсян, заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин, высокопоставленные военные, дипломаты, аккредитованные в Республике Армения, главы миссий и военные атташе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, судейская комиссия конкурса «Воин мира» объявила ведущие команды по общему зачету, а также имена военнослужащих, зафиксировавших лучшие показатели по индивидуальным зачетам в отдельных видах соревнований.

«Сборная вооруженных сил Республики Беларусь заняла третье место в командном зачете, а команда вооруженных сил Российской Федерации заняла второе место. Коллектив Вооруженных Сил Республики Казахстан признан победителем конкурса «Воин мира-2022», одержав уверенную и заслуженную победу», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, лучшей среди женщин-военнослужащих стала ефрейтор Марина Говор из российской команды. На втором месте – участница из Казахстана, рядовой Назира Албонисова, на третьем – капитан Армине Григорян из сборной ВС РА. В мужском личном зачете победителем признан член сборной Беларуси сержант Илья Путато. Награды за второе и третье места достались Казахстану: их получили старшие сержанты Дархан Аслан и Турар Тилегенов.

Отмечается, что призеры награждены кубками, медалями и ценными подарками. Мероприятие завершилось выступлением ансамбля песни и пляски ВС РА.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» проводится в рамках турнира «Международные армейские игры», по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с двусторонними планами сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации и министерств обороны государств-участников СНГ. Пятый год подряд «Воин мира»в проводится Республике Армения.