ЗПЧ РА потребовала от полиции разъяснений позадержанию участников санкционированного митинга

В связи с задержанием участников санкционированного собрания на площади Свободы в Ереване 24 августа 2022 г. представители аппарата защитника прав человека посетили соответствующий отдел полиции с целью обеспечения защиты прав подвергнутых приводу лиц.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, представители Омбудсмена провели частные беседы с задержанными лицами, были на связи с адвокатом. Затем аппарат Омбудсмена был проинформирован полицией о том, что все лица, подвергшиеся приводу в установленный законом срок, были освобождены.

Омбудсмен потребовала от полиции разъяснений относительно оснований задержания.