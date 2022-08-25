Очередное заседание суда по делу Сержа Саргсяна и остальных вновь отложено

В суде общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк города Ереван под председательством Ваге Мисакяна очередное судебное заседание по делу третьего президента РА Сержа Саргсяна и других вновь отложено из-за неявки на заседание свидетеля Севана Кочаряна, на основании показаний которого возбуждено дело.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в офисе третьего президента Республики Армения.

Предыдущее судебное заседание также было перенесено из-за того, что свидетели по делу вновь не явились в суд. Один из них должен был быть доставлен в заседание полицией по решению суда, но фактически решение суда не было исполнено.

Судья объявил, что они снова обратятся в полицию, чтобы на следующее заседание был приведен свидетель СеванКочарян.

Другой свидетель сообщил суду, что он находится за пределами страны по личным причинам и не может присутствовать на слушании.